"Все решения о применении ядерного оружия на основе данных системы предупреждения о ракетном нападении принимает не искусственный интеллект, которого в мире пока нет и в помине. А Главнокомандующий Вооруженными силами страны, президент", — сказал он. И отметил, что такой порядок существует во всех странах с ядерным оружием.