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Военные ответили Маску на "предсказание" третьей мировой
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «МК» ответил на прдсказание Илона Маска о начале третей мировой войны.
"Все решения о применении ядерного оружия на основе данных системы предупреждения о ракетном нападении принимает не искусственный интеллект, которого в мире пока нет и в помине. А Главнокомандующий Вооруженными силами страны, президент", — сказал он. И отметил, что такой порядок существует во всех странах с ядерным оружием.
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