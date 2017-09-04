Фрегат «Адмирал Макаров» на госиспытаниях сбил «крылатые ракеты»



Новейший фрегат «Адмирал Макаров» в рамках государственных испытаний на полигонах Балтфлота поразил из ЗРК «Штиль» мишени, имитирующие крылатые ракеты противника, сообщил представитель пресс-службы Западного военного округа Роман Мартов . «Экипаж корабля успешно провел ракетные стрельбы по морским воздушным целям в рамках государственный испытаний», — заявил Мартов, добавив, что «по словам представителей промышленности и экипажа, все поставленные задачи были успешно выполнены», передает РИА «Новости»

Отмечается, что мишени запустили малые ракетные корабли «Гейзер» и «Ливень».



Напомним, в апреле фрегат «Адмирал Макаров» в ходе заключительного этапа государственных испытаний на Балтике поразил реальную воздушную мишень, применив зенитно-ракетный комплекс «Штиль».







В ноябре 2016 года «Адмирал Макаров» вернулся в Балтийск после завершения госиспытаний. Корабль построен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Госиспытания стартовали 7 октября в Балтийском море.

«Адмирал Макаров» — сторожевой корабль проекта 11356. Его заложили на заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года, а спустили на воду в сентябре 2015 года. Это третий корабль серии — первые два уже переданы заказчику: это «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».