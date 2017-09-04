Украинская армия обучает боевых кабанов

Украинская армия взяла на службу боевых кабанов. Военнослужащие ВСУ утверждают, что поросята помогают патрулировать территорию, издавая различные звуки при приближении предполагаемого противника. Как рассказали солдаты, кабаны заменяют на фронте собак, а в пищу они непригодны, поскольку на них «нет сала». RT вспоминает, каких животных призывали на службу армии других стран.



Дикие кабаны помогают украинским военным патрулировать территорию в Донбассе. Об этом сообщает «Военное телевидение Украины».



«Если кто-то ходит рядом, они издают звуки, начинают громко рычать, хрюкать и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть», — рассказал украинский военнослужащий.



Другой военный сообщил, что поросята из-за обстрелов лишились матери и теперь их кормят армейским пайком. Кабанчиков решили назвать Тимоном и Пумбой.



При этом изначально животных ждала другая участь, отметил один из солдат. По его словам, на этих кабанах нет сала, которое «любят украинцы», поэтому их решили использовать вместо собак.



Подводное оружие



Вполне возможно, что украинские военнослужащие вдохновились опытом российских коллег, на службе которых состоят дельфины-афалины. Подготовкой животных занимаются в государственном океанариуме Крыма.





В марте 2016 года Минобороны России разместило на сайте госзакупок заявку на покупку пяти дельфинов для нужд ведомства. Ведомство оценило каждого животного в 350 тыс. рублей. При этом указывалось, что дельфины должны быть доставлены в Севастополь. В итоге поставщиком Минобороны стал «Утришский дельфинарий-84».



Хотя дельфины обычно занимаются поисковыми операциями, западные СМИ представили эту ситуацию в другом ключе. Британская газета The Guardian написала, что в России намерены возродить советскую практику использования морских млекопитающих в военных целях.

«Россия планирует купить пять дельфинов с идеальными зубами и инстинктом убийцы», — с таким заголовком вышло издание.





Первыми боевых дельфинов начали готовить американцы ещё в 1960-х годах. Животных приспособили для поиска морских мин, в том числе во время войн в Персидском заливе и в Ираке. В США отрицают, что готовили животных для убийства противника. В 2014 году американские боевые дельфины приняли участие в учениях НАТО в Чёрном море.

Наряду с дельфинами в США обучают военному делу тюленей и морских львов. По данным военных источников, их, как и дельфинов, использовали во время войны во Вьетнаме для ликвидации подводных разведчиков и диверсантов.



В 2012 году стало известно о планах США заменить морских бойцов на роботов-сапёров. Председатель отдела противоминной войны управления интеграции возможностей и ресурсов штаба ВМС США Кептен Фрэнк Линкус сообщил, что роботизированные системы уже способны решать задачи по разминированию быстрее и дешевле.



Животные-камикадзе





Ещё во времена холодной войны ЦРУ разработал специальный проект Acoustic Kitty. Его целью была слежка за сотрудниками посольства СССР в США.

Бывший сотрудник ЦРУ Виктор Маркети сообщил, что в общей сложности на проект было потрачено около $20 млн Такие суммы тратились на обучение кошек и операции, в ходе которых ветеринар вставлял микрофон в ушной канал животного и закреплял небольшой радиопередатчик в основании её черепа.



В итоге проект был закрыт в 1967 году. Выяснилось, что кошки не являются достаточно обучаемыми для выполнения задач ЦРУ.



Зачастую животные, состоящие на службе у людей, успевали выполнять только одно боевое задание — подразумевалось, что они должны выполнить его ценой собственной жизни. В рамках проекта «Голубь» американцы разрабатывали создание управляемых вооружений с биологической системой наведения. В этой роли выступали специально натренированные голуби, которые должны были клевать цель на специальном экране на носу ракеты, тем самым направляя её.



Однако этот проект, как и в случае с боевыми кошками, не оправдал себя, и его также решили закрыть.



«Наша проблема была в том, что никто не воспринимал нас всерьёз», — позднее заявил руководитель проекта Беррес Скиннер.



Американский проект «мышиных бомб» был куда успешнее. Военные планировали сбрасывать летучих мышей с миниатюрными взрывными устройствами в самораспаковывающихся контейнерах. После высадки на землю перепуганные животные должны были разлетаться по чердакам и самовоспламеняться.



В 1943 году американские ВВС провели результативные испытания нового оружия: летучие мыши сумели уничтожить здания в специально построенной деревне. А однажды проснувшиеся животные случайно подожгли воздушную базу в Калсбаде. Несмотря на эффективность применения мышей, американцы продолжили использовать более традиционные зажигательные бомбы.



Советская армия также использовала животных в ходе Второй мировой войны. Собаки — истребители танков были приняты на службу в 1935 году. В ходе войны для их оснащения были разработаны взрывные устройства новой конструкции. Животных обучали тому, как залезать под танк вместе со взрывателем на спине.



Историки утверждают, что только в битве на Курской дуге собаки-подрывники уничтожили 12 немецких танков. Точное количество взорванной ими техники неизвестно. Оставшиеся в живых собаки приняли участие в Параде Победы.