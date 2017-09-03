Politico: американский авангард НАТО не в состоянии противостоять России

173-я воздушно-десантная бригада США недостаточно экипирована и не имеет необходимых навыков, чтобы противостоять России в случае столкновения, сообщается в докладе, который попал в руки журналистам Politico. При этом именно эту бригаду считают авангардом НАТО , и именно её военнослужащие проводили совместные учения с украинскими войсками, в ходе которых и были выявлены её слабости по сравнению с российской армией.

Силы быстрого реагирования американской армии в Европе недостаточно экипированы, недоукомплектованы и не имеют адекватной организации, чтобы противостоять вероятной военной агрессии со стороны России или её «высокотехнологичных марионеток». Об этом говорится в докладе военных для внутреннего пользования, который попал в руки журналистам Politico.

Речь идёт о 173-й воздушно-десантной бригаде армии США, которая базируется в Италии. Издание называет её бастионом альянса, поскольку последние лет 15 она в основном провела в Ираке и Афганистане. Но теперь ей недостаёт «ключевых возможностей, необходимых для эффективного осуществления миссии с определяющей скоростью».

Когда возник конфликт на Украине, десантники именно из этой бригады были направлены в Прибалтику, чтобы предотвратить возможное вторжение на восточном фланге НАТО. Однако, как показали недавние учения этого подразделения вместе с украинскими военными, у бригады есть некоторые упущения перед лицом пророссийских ополченцев, которые используют дешёвые беспилотники и инструменты электронной войны для выявления целей своих атак.

Некоторые из проблем бригады (как отсутствие систем ПВО и средств электронной войны, а также слишком сильная зависимость от спутниковой связи и GPS) стали следствием того, что её солдаты долгое время сражались в Ираке и Афганистане, где у противника нет воздушных сил и прочего высокотехнологического оборудования, отмечает автор статьи. Поэтому американские военные и отмечают ключевую важность и пользу, которую они ощутили от совместных учений с Украиной.

Politico напоминает, что Россия вот-вот начнёт свои крупнейшие учения постсоветского периода, а Пентагон собирается ради сдерживания России разместить американские силы наземного базирования в Восточной Европе и Прибалтике. «Хотя в 173-й бригаде едва наберётся четыре тысячи солдат, которые сами по себе не справятся с нападением России на Европу, эту бригаду считают главным элементом в системе сдерживания Москвы от угрозы границам НАТО», — пишет издание.

Некоторые из упущений бригады можно легко восполнить, как, например, камуфляж для машин. Кроме того, в документе советуется заменить стареющие внедорожники Humvee, удобные в Ираке, на более лёгкие и мобильные. К слову, летом армия уже объявила, что закупит порядка 300 таких машин. В отчёте также есть совет экипировать бригаду небольшим контингентом лёгких танков, но, как отмечает автор статьи, на это может уйти в лучшем случае несколько лет.

Главная угроза, на которую обращают внимание авторы доклада, — это российские глушители и прочие средства электронной войны, которыми можно с лёгкостью нейтрализовать систему GPS на расстоянии 80 км. Решать эту проблему предлагается, например, с помощью использования коротких радиоволн, которые врагу сложнее отследить. Американские военные давно перешли на спутниковую связь, но у некоторых их союзников ещё осталось коротковолновое оборудование. Так, например, в феврале членов 173-й бригады на протяжении недели обучал работать с короткими волнами инструктор из Латвии, и, как отмечает автор статьи, это говорит о том, как сильно упал в американских войсках уровень знаний о ключевых средствах коммуникации.

Проблема в том, что и американская артиллерия сильно зависит от GPS. До эпохи GPS в артиллерии использовали карты звёздного неба, но они не обновлялись более 20 лет.

Чтобы бороться с фишинговыми и прочими атаками, а также сбивать вражеские дроны, американская армия закупает уже готовые системы, а более технологичные инструменты военного назначения появятся только к 2023 году. Авторы доклада настаивают, что 173-й бригаде подобное оборудование нужно гораздо раньше.

«Эти идеи и предложения потенциально могут быть полезны для всех воздушно-десантных бригад и для армии в целом», — отмечается в докладе. Как пишет Politico, некоторые бывшие офицеры, ознакомившиеся с отчётом, высказывают надежду, что он станет своеобразным тревожным звоночком для властей. «Если Россия использует средства электронной войны, чтобы заблокировать артиллерию бригады, а её противотанковое оружие не сможет пробить российскую броню, если они смогут привести в замешательство, вывести из строя и быстро получить превосходство над этими десантниками, то мы можем ввязаться в длительную войну», — приводит издание мнение военного специалиста.

Комментарии читателей на сайте Politico:

Jim Southerland: Когда идёт оценка американских сил наземного базирования, русские катаются по полу и животики со смеха надрывают. И так уже 70 лет. Неважно, сколько миллиардов мы разбазариваем, войска получают третьеразрядную дрянь, которая покупается при политической коррупции.

Jerry Crane: Может, у нас и не очень эффективные воинские подразделения, но, готов поспорить, их всех должным образом научили всем видам политкорректности и гендерной чувствительности.

Mark Grath: Спасибо Обаме!

Dan Scholnick (в ответ Mark Grath): Это вина Буша и военной махины. Они решили, что все наши деньги должны были пойти на войны на Ближнем Востоке. Все наши учения проводились для подготовки к этому. Мы расширили список наших врагов, придумывая оружие массового уничтожения, чтобы добыть нефть для Чейни и его дружков. Мы могли бы потратить те же деньги на то, чтобы защитить себя от кибератак и построить более технологичные самолёты и оружие.

Richard Flay: Смешно, что в эпоху ядерной войны такое маленькое подразделение как бригада может иметь какое-либо действие.