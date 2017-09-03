СМИ: Южная Корея рассмотрит возможность размещения мощнейшего тактического оружия США

ТАСС , 3 сентября. Власти Южной Кореи готовы рассмотреть вариант размещения «мощнейшего тактического оружия США» на своей территории в свете нового ядерного испытания КНДР. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

Также отмечается, что Сеул будет выступать за принятия «наиболее жестких» санкций в отношении КНДР.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов мощность «искусственного» землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, почти в 10 раз сильнее аналогичного подземного толчка в 2016 году, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание.

Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного в воскресенье КНДР заряда может достигать 100 килотонн.