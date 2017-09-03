Россия ликвидировала все боеприпасы с люизитом

«На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия „Кизнер“ сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом „люизит“, — заявил глава Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин

Генерал напомнил, что ранее в РФ были уничтожены запасы иприта, зарина и зомана. По его словам, теперь осталось уничтожить лишь небольшую партию боеприпасов с газом VX. Это произойдет в ближайшие недели. После этого международные обязательства России по уничтожению химоружия будут выполнены.

Справка «РГ»

Люизит — боевое отравляющее вещество, обладающее общеядовитым и кожно-нарывным действием. Токсичен для человека при любых формах воздействия, способен проникать через материалы защитных костюмов и противогаза.