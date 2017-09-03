

Иран провел испытание нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) " Бавар-373" , который является аналогом российского С-300, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командующего базой ПВО в Иране Амира Фарзада Исмаили.

Ранее командующий базой ПВО в Иране " Хатам аль-Анбия" Исмаили сообщил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) " Бавар-373" планируется передать силам ПВО в 2018-2019 году.



" Вся система завершена и были проведены испытания. Эта система полностью изготовлена в Иране и некоторые части отличны от С-300" , — приводит агентство слова Исмаили. Он отметил, что Тегеран планирует использовать этот комплекс наряду с С-300.



Ранее командующий заявлял, что ЗРК " Бавар-373" является разработанным и полностью спроектированным в Иране аналогом российского комплекса. Исмаили также сообщил, что поставленные ранее из России ЗРК С-300 уже заступили на боевое дежурство и используются вооруженными силами Ирана.





Контракт с Россией на поставку С-300 Ирану был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем.