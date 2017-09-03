Советский танк на службе у НАТО: как в Польше подернизировали Т-72

Польские СМИ анонсировали демонстрацию на ближайшей выставке MSPO-2017, которая состоится в городе Кельце в начале сентября текущего года, новых модернизаций советского танка Т-72М1 — PT-91M2«Twardy» и PT-17.

Как бы польские конструкторы не усовершенствовали этот танк и как бы его не называли — «уши» семьдесятдвойки спрятать все равно не удается. Что говорит о большом запасе модернизации и технологичности танка, созданного советскими конструкторами более 40 лет тому назад. Видимо Т-72 придется служить еще очень долго и не только в России, но и в тех почти сорока странах, куда занесла судьба эти машины. Кстати, даже в Германии, доставшиеся от ГДР семьдесятдвойки, стоят на хранении, а не ржавеют на свалках.

ТК " Звезда"

Модернизировать в Польше выпускавшиеся по лицензии на заводе Zaklady Mechaniczne Bumar-Labedy S. A.танки Т-72М и Т-72М1 начали еще в начале 90-х годов прошлого столетия. Танки стали оснащаться комбинированным (дневным/ночным) прицелом наводчика PEO пассивного типа, пассивным прибором ночного видения механика-водителя, новыми динамической защитой ERAWA-2, средствами связи, бортовыми экранами, форсированным дизельным двигателем, системами ППО быстрого реагирования, предупреждения о лазерном облучении и пусковыми установками дымовых гранат с обеих сторон башни. Танк получил название «Wilk» (волк). Дальнейшее развитие этого танка привело к созданию танка РТ-91 «Twardy» (твердый). На этом танке была предпринята попытка повысить огневую мощь за счет установки на него новой компьютеризированной системы управления огнем SКО-1М «DRAWA» с датчиком метеоусловий и пассивным ночным прицелом наводчика, который может заменяться тепловизионным прицелом TS-32D. Правда, лазерный прицел-дальномер ТПД-К1, стабилизатор оружия 2Э28М и пушка 2А46 остались теми же «родными», что и на танке Т-72М1.

ТК " Звезда

В конце 90-х польские конструкторы работали над созданием нового танка РТ-94 Gorilla (горилла). В отличие от«Twardy» на «Горилле»планировали установить новую башню, как на машинах западного образца с почти вертикальными стенками, с трехслойной баллистической защитой, включая керамические пластины и специальный слой из радиопоглощающего материала. Оружие планировалось оставить российского образца: 125-мм гладкоствольную пушку с автоматическим заряжанием использующую все типы имеющихся к ней боеприпасов, в том числе и выстрелы с управляемой ракетой 9М119 «Свирь», а также два пулемета — спаренный ПКТМ и зенитный НСВТ-12,7. Рассматривался вопрос оснащения танка противотанковой управляемой ракетой польской разработки, некоторые детали которой должны были производиться в России. Но, как говорится не срослось, проект был закрыт, а в польскую армию стали поступать «бэушные» Leopard 2A4, а позже и Leopard 2A5 из Германии.

В 2016 году польские танкостроители на выставке в Кельце показали новую модернизацию Т-72М1 — танк РТ-16.

Основным отличием PT-16 от PT-91 является основное оружие — новый танк оснащён 120-мм пушкой с автоматом заряжания производства польской компании Huta Stalowa Wola, позволяющей вести огонь всеми типами 120-мм выстрелов, включая DM63 APFSDS и DM11 HE производства компании Rheinmetall. Из поставленных из Германии в Польшу «Леопардов 2» такие выстрелы может использовать только Leopard 2A5.

Но вновь что-то не срослось. То ли немцы не передали полякам технологию производства 120-мм пушки, то ли денег не хватило на организацию производства этой пушки на заводе Huta Stalowa Wola, в общем, главной изюминкой нового польского танка PT-17 стала 120-мм пушка КБА-2 украинского производства. Впервые Украина представила эту пушку в составе комплекса вооружения модернизированного Харьковским КБ транспортного машиностроения (ХКБМ) танка Т-72 — Т-72-120 на выставке IDEX-99 в г. Абу-Даби. Затем харьковские конструкторы эту пушку показывали в Анкаре в 2003 г. в составе комплекса вооружения модернизированного танка Т-55. Ни там, ни там эта пушка не прижилась. Теперь вот очередная попытка пристроить орудие, теперь уже на польских танках. Скорее всего, если Украина сможет наладить серийное производство таких орудий, Польшу устроит этот вариант, т.к. он будет значительно дешевле производства пушек в Польше.

Правда, прирост огневой мощи танка от этого будет незначительным, т.к. украинская пушка не может использовать новые типы 120-мм выстрелов стандарта НАТО , собственно, как и танки Leopard 2A4. Другими словами, огневая мощь на новейшем танке Польши будет на уровне 80-х годов прошлого столетия. Но в любом случае это лучше, чем пушка 2А46, снятая с производства в СССР еще в 1979 г. А именно эти орудия установлены на всех польских танках типа Т-72 и РТ-91 «Twardy», что означает невозможность использования на них новых типов 125-мм боеприпасов.

Как сообщается в польских СМИ, на танке будет установлена новая система управления огнем и, самое важное, электрические приводы башни и пушки с цифровым управлением. Дело в том, что, как уже отмечалось выше, на танках типа РТ-91 «Twardy» установлен стабилизатор оружия 2Э28М разработки 60-х годов прошлого века. И никакие новые СУО, с новейшими тепловизорами и цифровыми баллистическими вычислителями никак не могут повысить огневую мощь и даже просто точность стрельбы. Это примерно, как заставить работать компьютер с процессором Intel386 (кто если еще помнит такие) с оболочкой Windows 10. Эффективность будет одинаковой.

Правда, здесь то не все так просто. Надо понимать, кто является разработчиком нового стабилизатора оружия и кто — прицельных комплексов. Дело в том, что при работе управление стабилизатором оружия идет через прицел, и если конструкторами не отработаны алгоритмы совместной работы этих двух систем, то весь комплекс будет равносилен установке на рогатку, удерживаемую трясущимися руками, оптического прицела с лазерным целеуказателем.

Живучесть машины на поле боя повышена за счет усиления бронирования корпуса и башни композитными бронепанелями польской разработки. Кроме того, на башне устанавливается дистанционно управляемый боевой модуль ZSDU Kobuz с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом.

Представляемая польскими конструкторами модернизация Т-72 — танк РТ-91М2 является более экономным вариантом. Не буду разбирать какие навороты сделаны на машине в части защиты и подвижности — об этом весь Интернет пестрит. А вот о недостатках огневой мощи, которая по всем признакам стала еще хуже, отмечу. РТ-91М2 сохранил пушку 2А46 калибра 125-мм с автоматом заряжания. По сообщениям в СМИ, автомат заряжания модернизированного танка дорабатывается под новые типы выстрелов, интересно только каких.