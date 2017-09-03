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Лазеры остановят северокорейские ракеты
Правительство Японии рассматривает возможность разработки оборонительной системы по обезвреживанию ракет Северной Кореи при помощи лазеров. Об этом сообщает газета " Иомиури".
Предполагается, что система будет наносить упреждающий лазерный удар по ракете сразу после ее запуска.
По словам японских экспертов, подобная разработка существенно упростит перехват межконтинентального баллистического оружия и ракет средней дальности.
Напомним, что Пхеньян 29 августа осуществил запуск баллистической ракеты " Хвасон-12" , которая пролетела над Японией на высоте около 550 километров.
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