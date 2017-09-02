НАТО потеряла российскую подлодку в норвежских водах

Норвегия совместно с Германией, Францией, Канадой и США активно пытались обнаружить «русскую подлодку» с помощью самолетов патрульной авиации, которые совершали рейды с норвежского острова Андойя, с базы Кефлавик в Исландии, с базы Лоссимаус в Шотландии, а также с территории Франции. В охоте на подлодку были задействованы и другие морские ресурсы, сообщает ИноСМИ со ссылкой на портал Aldrimer.no.

По данным источников в НАТО, задача состоит в том, чтобы нанести на карту нынешнюю локализацию российской подлодки класса «Ясень». Предполагается, что сейчас ищут подлодку номер два класса этого класса — «Казань» (K 561), которая была спущена на воду на верфи Севмаш в Северодвинске в марте этого года. Подлодка номер один класса «Ясень», «Северодвинск» (K560), была спущена на воду в июне 2010 года, поступив на вооружение лишь спустя три года.

Ударная российская подлодка класса «Ясень», длина которой 133 метра, может развивать максимальную скорость 32 узла. Экипаж подлодки состоит из 85 человек, в том числе — 32 офицеров. Помимо торпед, эта российская подлодка имеет 32 ракеты, некоторые из которых рассчитаны на поражение наземных целей.

Как сообщается, в настоящее время США, Канада и Франция отвечают за юг района поисков, а Норвегия и Германия осуществляют рейды патрульных самолетов P-3C Orion в районе к северу от Андойя.