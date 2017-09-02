Украина показала беспилотный мини-БТР

Украинские военные показали прессе беспилотный мини-БТР «Фантом».

Беспилотный броневик с установленным на нем пулеметом может вести эффективный огонь на дистанции до 1 км, а также доставлять на поле боя боеприпасы и проводить эвакуацию раненых.

«Фантом» оборудован всепогодной системой прицеливания с функцией ночного видения. Как сообщили в «Укроборонпроме», к госиспытаниям уже готовится новая версия «Фантома», на который будет установлен пулемет более внушительного калибра, а также ракетная система.