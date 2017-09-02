Разведка ДНР показала скопление бронетехники и артиллерии ВСУ в Донбассе

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила в Донбассе серьезное скопление броне техники, артиллерии и боевых вертолетов ВСУ. Источник в разведке передал изданию Русская весна снимки с воздуха.

Отмечается, что самоходная артиллерия, состоящая из 152-мм 2С5 Гиацинт-С и 2С19 Мста-С и 203-мм САУ 2С7 Пион, была обнаружена на аэродроме Крамторск, который по минским соглашениям не является местом отведения тяжелого вооружения.

В ведомстве отметили, что количество тягачей в этом районе свидетельствует о дислокации здесь не менее 13 единиц техники такого типа. Кроме этого на аэродроме найдены ударные вертолетов Ми-24. У Крутой Балки разведчикам также удалось заснять позиции расположения подразделения не менее чем механизированного взвода усиленные танками и боевыми машинами пехоты (БМП-2).