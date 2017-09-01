Какое вооружение получит российская армия до 2025 года



В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин должен утвердить новую Государственную программу вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы. Этот документ определит, на что именно будут потрачены средства, выделяемые на модернизацию Вооружённых сил РФ. В ближайшие 7 лет на эти цели из бюджета будет направлено около 17 млрд рублей. О том, какие новинки поступят в распоряжение российских военных — в материале RT.

Государственная программа вооружений была впервые принята в 2007 году. Документ содержит приоритетные направления закупок военной техники, боеприпасов, амуниции и оборудования. Также ГПВ определяет количество техники, подлежащей ремонту и модернизации.





Госпрограмма вооружений — стержень будущего Гособоронзаказа (ГОЗ), который утверждается каждый год. В документе чётко указаны сроки и объёмы поставок в войска. Последние годы ГОЗ выполняется на 96-99%. В нынешнем году в Минобороны ожидают показателя как минимум в 97%.

С сохранением поставленных задач



Обсуждение ГПВ на 2018-2025 годы продолжается с конца 2016 года. Первоначальные запросы Минобороны составляли 30 трлн рублей. После анонсированного правительством сокращения военных расходов ГПВ урезали до 22 трлн, потом — до 17 трлн рублей.



В ближайшем будущем президент РФ Владимир Путин видит затраты на оборону в пределах 2,7 — 2,8% ВВП (в 2016 году этот показатель был равен 4,7%). При этом поставленные ранее задачи по модернизации Вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны быть выполнены.



Перед Минобороны и промышленностью стоят две стратегические цели. Первая — увеличить к 2020 году долю современной техники в войсках до 70% (в 2016 году этот показатель составил 58,3%.). Вторая — нарастить к 2030 году долю гражданской продукции в ОПК до 50% (в 2015 году — 16%).





Минпромторг РФ прогнозирует к 2020 году рост объёма выпуска гражданской продукции в 1,3 раза. Вполне вероятно, что рывок в производстве будет достигнут за счёт масштабного производства пассажирских самолётов различного класса.

Государство делает ставку на выпуск МС-21, Ил-114-300, Ил-112В, Ту-334, Ту-214 и Ту-204. К 2025 году количество выпускаемых самолётов должно увеличиться в 3,5 раза, с 30 до 110 единиц.



Основой финансовой стабильности оборонного сектора должны стать не только долгосрочные контракты в рамках ГОЗ. На совещаниях, посвященным вопросам ОПК, глава государства неоднократно призывал промышленников искать новые рынки сбыта.



В ожидании нового оружия



Между тем повышение доли современной военной техники в войсках предполагает достаточно серьёзные расходы. Российская армия стоит на пороге смены поколений вооружений, ресурс советского оружия, даже некоторых глубоко модернизированных вариантов, подходит к концу.



Из заявлений официальных лиц следует, что государство направит бюджетные средства на разработку и покупку нового оружия и оборудования. Причём замена устаревших образцов не будет равноценной в количественном отношении. Причина в том, что современные средства разведки и поражения намного эффективнее образцов, изобретённых в прошлом веке.



Ракетный комплекс " Ярс"





На данный момент со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что в приоритете ГПВ останутся Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), выполняющие функцию ядерного сдерживания США.

В 2019-2020 годы на смену шахтному комплексу «Воевода» с ракетой Р-36М «Сатана» начнёт приходить комплекс пятого поколения «Сармат». Одноимённая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 будет оснащена гиперзвуковой боеголовкой, известной как изделие Ю-71.



К 2022 году с вооружения РВСН должен быть снят мобильный комплекс «Тополь-М», который начал поступать в ракетные войска в 1980-е годы. С 2011 года Минобороны закупает только РС-24 «Ярс». Кроме того, до 2025 года РВСН может получить несколько железнодорожных комплексов «Баргузин» с облегчённой версией РС-24.



Сухопутные войска и ВДВ ожидают пополнения в виде широкой линейки бронетехники: БРДМ-4М, БТР-МД «Ракушка», машины на платформе «Армата» и около 100 единиц единственного в мире танка третьего поколения Т-14.



Владимир Путин осматривает образец современной экипировки для российской армии " Ратник" , ОАО " Концерн " Калашников" в Ижевске.



Кроме того, ГПВ до 2025 года приведёт к долгожданной революции в средствах связи и управления войсками. Все пехотинцы и десантники будут носить форму «Ратник», которая повысит уровень кооперации и мобильности.



Командование ВМФ рассчитывает на появление в строю двух универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Прибой», десятков корветов, фрегатов, вспомогательных судов и субмарин, в том числе атомных.



С 2012 по 2016 год российские верфи заложили пять подводных крейсеров, способных нести ядерное оружие. Очевидно, что часть предусмотренных в ГПВ расходов пойдёт на окончание строительства атомоходов, которые укрепят морской компонент Стратегических ядерных сил РФ.



Ударную мощь российских кораблей и подлодок будут повышать с помощью закупок крылатых ракет семейства «Калибр» и гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Береговую оборону РФ усилят комплексы «Бал» и «Бастион».



Текущие планы модернизации Воздушно-космических сил подразумевают пополнение 50 стратегическими ракетоносцами Ту-160, а также истребителями Су-34, Су-35, модернизированными версиями МиГ-29, а также новейшими Су-57 (ПАК ФА) и МиГ-35. С большой вероятностью авиация получит новые транспортные самолёты, многоцелевые и ударные вертолёты, сотни беспилотников, в том числе ударных.



Пожалуй, самым современным звеном российской армии будут части ПВО, которые входят в состав ВКС и Сухопутных сил. Противовоздушным войскам будут переданы модернизированные комплексы «Панцирь» и «Тор», зенитные ракетные системы С-400 и С-500.



Пехота — в приоритете



По его мнению, напряжённая ситуация на Украине, в Центральной Азии и операция в Сирии диктуют необходимость вкладывать больше средств в Сухопутные силы и ВДВ, где доля современной техники не превышает 50%.



Военнослужащие 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова 2-й степени бригады воздушно-десантных войск России





Военный эксперт, старший научный сотрудник Высшей школы экономики Василий Кашин поддерживает идею направления вектора в сторону масштабной модернизации вооружений пехотных и десантных соединений. По его мнению, текущая обстановка в мире создаёт слишком высокие риски появления локальных конфликтов.

«Бронетехника России — практически вся советской разработки и многие из её образцов имеют концептуальные недостатки, неустранимые в рамках конструкций, которые были заложены в советское время, исходя из специфических задач, стоявших перед советской армией», — заявил RT Кашин.



При этом эксперт отметил, что предыдущая ГПВ позволила вооружить ракетные бригады Сухопутных сил оперативно-тактическими комплексами «Искандер», беспилотниками различного типа, новыми системами связи и управления войсками.



«Первые годы действия ГПВ будут закупаться ещё модернизированные версии вооружений. Техника нового поколения начнёт поступать в войска через несколько лет. Её предстоит доработать до стадии, когда можно запускать в серийное производство», — уточнил Кашин.