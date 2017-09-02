

Корвет " Совершенный" прибыл в бухту Аякс острова Русский для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитан первого ранга Владимир Матвеев

" Сегодня новейший корвет проекта 20380 Тихоокеанского флота " Совершенный" прибыл в бухту Аякс для участия в третьем международном Восточном экономическом форуме" , — сказал Матвеев.



Корвет представит ТОФ на форуме. В течение нескольких дней все посетители выставки " Улица Дальнего Востока" , развёрнутой на набережной Дальневосточного федерального университета, смогут сфотографироваться на фоне недавно вошедшего в состав ТОФ корабля.

