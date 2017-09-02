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Корвет "Совершенный" прибыл на остров Русский для участия в ВЭФ
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Корвет " Совершенный" прибыл в бухту Аякс острова Русский для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитан первого ранга Владимир Матвеев.
" Сегодня новейший корвет проекта 20380 Тихоокеанского флота " Совершенный" прибыл в бухту Аякс для участия в третьем международном Восточном экономическом форуме" , — сказал Матвеев.
Корвет представит ТОФ на форуме. В течение нескольких дней все посетители выставки " Улица Дальнего Востока" , развёрнутой на набережной Дальневосточного федерального университета, смогут сфотографироваться на фоне недавно вошедшего в состав ТОФ корабля.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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