ВКС России нанесли удары по боевикам ИГ, отступающим в сторону Дейр эз-Зора

Самолёты Су-35 ВКС России нанесли авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства»* в районе сирийских населённых пунктов Акербат и Мадан-Джадид.

В результате операции уничтожены два склада с боеприпасами, автомобильная колонна с вооружением и топливом, реактивная система залпового огня кустарного производства, два танка и более десяти грузовых автомобилей. А на участке автодороги Дейр эз-Зор — Расафе российскими самолётами Су-34 были ликвидированы 12 грузовых автомобилей, перевозящих боеприпасы, топливо и оружие.

