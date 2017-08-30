В России разработаны боеприпасы, которые сами выбирают цель

Концерн «Техмаш» разработал самоприцеливающиеся боеприпасы, которые не требуют вмешательства человека в режим прицеливания, говорится в сообщении концерна.

В нем уточняется, что оснащенные специальными субэлементами боеприпасы сами выбирают цель и идентифицируют ее. В частности такой принцип используется в унифицированной планирующей бомбовой кассете ПБК-500У СПБЭ-К.

По словам первого замгендиректора концерна «Техмаш» Владимира Тихонова, новую кассетную бомбу можно отнести к классу высокоточного оружия.

Он пояснил, что поражающие элементы запрограммированы на конкретные виды целей — бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки, и полностью исключают наведение на гражданские объекты.

Одна кассетная бомба может остановить батарею или танковую колонну противника, заявил Тихонов, добавив, что самолету не нужно заходить в зону ПВО противника, поскольку за счет аэродинамических характеристик боеприпас, в зависимости от высоты сброса, может планировать на десятки километров.