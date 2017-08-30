Российские инженеры сделали боевых роботов реальностью

В подмосковном парке «Патриот» завершил работу Международный военно-технический форум «Армия-2017». Он отличился широким размахом — участие в нем приняли 1209 предприятий и организаций, в том числе 79 иностранных. Среди них Китай, Пакистан, Индия, ЮАР, Армения, Белоруссия и Иран.



Форум «Армия-2017» справедливо считается одной из крупнейших мировых выставок боевой техники и оружия. И среди этого многообразия вооружений встречались уникальные экземпляры. И это не только танк Т-14 на платформе «Армата», тяжелый бронетранспортер «Курганец-25» и плавающий бронетранспортер «Бумеранг».



Не менее интересным образцом оказалась бронированная разведывательно-штурмовая машина на базе «Тигра» с боевым блоком, включающим в себя 30-мм автоматическую пушку 2А72.



Казалось бы, что тут интересного или по крайней мере сенсационного?



Без присутствия человека



Такие блоки сегодня стоят на многих бронированных машинах, в том числе и на бронетранспортерах. Например, БТР-82А. Пушка 2А72 хорошо известна в армии и не только в армии. Все так. Но у боевого блока, который стоит на «Тигре» есть одна особенность, — его орудие управляется, как дистанционно, по радиоканалу, с дальностью до 3 км, так и непосредственно с рабочего места оператора, который может находиться внутри «бронника». Опять же, выносными системами управления оружием сегодня удивить тоже трудно.



Многие зарубежные бронемашины с боевыми блоками на крыше также управляются дистанционно. Это можно увидеть на любой более-менее приличной международной выставке вооружений, что в Париже, что в южноафриканском Йоханнесбурге, что даже в индийском Бангалоре. Хотя не все выносные пульты связаны с боевым блоком радиоканалом, многие используют для этого провода, но не суть.



Поставить бронетранспортер в окоп, чтобы на его поверхности виднелся только боевой блок с пушкой, а самому оператору спрятаться в двадцати-тридцати метрах в стороне от машины и по дисплею наблюдать за полем боя, наводя, как в «компьютерных стрелялках», пушку на появившиеся цели. БТР стреляет по противнику, противник отвечает ему огнем, а оператор-наводчик остается жив-невредим, спрятавшись в окопе в стороне от своей машины. Этим уже не удивишь.



Искусственный интеллект





А БРШМ, производства российской « Военно-промышленной компании », удивляет тем, что оптико-электронная прицельная система его пушки может работать автономно, вообще без участия оператора-наводчика. В ее программу управления вводится «образ цели» — это может быть чужой бронетранспортер, например, американский Stryker или знаменитый Hammer HMMWV, солдат в пятнистой форме «Джи-ай», и алгоритм распознавания цели, заложенный в его компьютерное «нутро», будет автоматически отслеживать эту цель, сопровождать ее по всему полю и, если получит команду, прошьет насквозь. 30-мм снаряд пушки 2А72 легко пробивает даже лобовую броню «Страйкера». Про «Хаммер» говорить не приходится, там брони практически нет.

«Образ цели»



Это свойство прицельного комплекса БРШМ называют «нейронной сетью». Она может быть связана с системой управления боем во взводном, ротном, батальонном звене, в полковом, в более высоких военных структурах. «Образ цели» не обязательно вводить в каждую машину отдельно. Можно это делать сразу на нескольких боевых объектах, в зависимости от выполняемой задачи. Причем, тот же «Тигр» с боевым блоком БРШМ может находиться в окопе с включенной прицельной системой почти сутки, работать в автоматическом режиме до тех пор, пока не иссякнет заряд его аккумулятора. И оператор-наводчик, командир машины могут в это время решать другие боевые задачи. Машина, спрятанная где-то в засаде на фланге подразделения, не пропустит в тыл боевую группу противника. Он напорется на нее, как на ловушку в минном поле.



Кстати, систему распознавания и запоминания «образа цели» с автоматом ее сопровождения можно устанавливать не только на прицел автоматической пушки 30-мм, но и на комплекс противотанковых ракет, на системы организации территориальной обороны, проведения антитеррористических операций с устройством ловушек и засад. На боевых позициях ракетных шахт стратегического назначения, на охране складов с ядерным оружием, арсеналов с боеприпасами, ракетами и другим особо охраняемым имуществом.



Интересно, что впервые о наведении оружия на противника по образу цели автору этого материала стало известно из рассказа одного из создателей оперативно-тактического комплекса «Искандер» генерального конструктора коломенского КБМ Сергея Непобедимого. Образ цели стали вводить в компьютерную систему боеголовки ракеты «Искандера».



Отправленная к цели за несколько сотен километров (по официальным данным «Искандер-М» стреляет на расстояние до 500 км), она летит точно в тот объект, который заложен в ее электронную память. Например, в штаб противника, в его склады с оружием и боевой техникой, в центр управления войсками. И находит эту цель, даже если она тщательно замаскирована.



Вернемся к «Тигру» с автоматической пушкой 30-мм. В бою случится может всякое. А электроника, знают специалисты, очень чувствительна к электромагнитному излучению, к воздействию на нее систем радиоэлектронной борьбы. Как будет работать прицельная система пушки «Тигра», если сравнительно недалеко от нее взорвется боеприпас с электромагнитным импульсом. Очень просто, — если БРШМ останется неповрежденной, за прицел пушки сядет оператор-наводчик и будет продолжать вести бой. Электроника электроникой, а умения стрелять из всех видов оружия отменить никто не может.