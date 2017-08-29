Американцы увеличили потенциал ядерной угрозы для России - эксперт

США превращают бомбы свободного падения в высокоточное оружие Полковник в отставке, военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец в интервью сайту телеканала Звезда прокомментировал прошедшие в США испытания тяжелой ядерной бомбы B61-12. Бомба была сброшена на полигоне в штате Невада без ядерного заряда.

По словам Баранца, испытания увеличивают риск ядерной угрозы для России со стороны США. Никаких внезапностей с этими американскими бомбами нет. Еще года 1,5-2 назад американцы заявили, что те бомбы, которые дислоцируются на территории Германии, будут модернизироваться. Они давно пообещали их модернизировать. Раньше это были бомбы свободного падения. А суть модернизации заключается в установке системы управления — хвостовое оперение, система наведения. И таким образом, они превращают эти бомбы свободного падения в высокоточное оружие. Это очень серьезный фактор, который будет учитываться и Минобороны России , и Генштабом ВС РФ

Американцы увеличили потенциал ядерной угрозы для России. Ядерная бомба, которая была в свободном падении, и бомба, которая имеет прицельные механизмы — не меняет свою ядерную сущность. Просто прицельность этих бомб будет гораздо более высокой, — сказал Баранец. Сброс бомбы в штате Невада проводился с истребителя F-15E. Целями испытаний стали проверка способности самолета к доставке груза и оценка неядерных функций бомбы. B61-12 призвана заменить четыре модификации бомбы В61 в ядерном арсенале США.