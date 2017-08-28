Ход «троянским конем». Россия и Белоруссия напугали соседей «военными играми»

Соседи России и Белоруссии обеспокоены их совместными военными учениями, которые могут стать «троянским конем», пишет The Financial Times . Латвия должна быть готова к различным возможным провокациям, которые сначала могут выглядеть как инциденты, а затем перерасти в масштабный кризис, заявил латвийский министр иностранных дел Ринкевичс в интервью телеканалу LNT.

Учения «Запад» проводятся раз в четыре года. Согласно официальным заявлениям российского Минобороны , в этот раз они не будут кардинально отличаться от прошлых лет, и в них будет задействовано 13 тысяч человек. В то время как на Западе говорят о предположительной цифре в 100 тысяч и значительном количестве военной техники, которая по окончании учений останется на территории Белоруссии.

Евгений Бужинский. Столь многочисленных по личному составу учений в современном мире уже никто не проводит, так как в них нет особого смысла. Поэтому трудно серьезно относиться к нагнетанию этих страхов. Весь вопрос в том, как считать, говорит председатель совета ПИР-Центра

Евгений Бужинский председатель совета ПИР-Центра «Что значит истинная численность? Минобороны говорит о 13 тысячах, значит, это 13 тысяч. Я всегда исхожу из официальных заявлений Министерства обороны. Сейчас большинство учений имеют форму либо смешанную, либо чисто командно-штабных учений. Сейчас уже никто такие учения не проводит. Т о, что Запад говорит о 100 тысячах. Да, учение многоэтапное. На каком-то этапе будет привлечено пять тысяч, на другом — три тысячи. Какие-то переброски, какие-то эпизоды. Они все это суммируют и говорят о 100 тысячах».

Латвийские власти заявили, что получили и от России, и от Белоруссии официальное приглашение направить на эти маневры трех наблюдателей, но только за заключительным их этапом. Латвия считает это недостаточным. Учитывая современные средства контроля, включая «открытое небо», скрыть истинный масштаб учений вряд ли удастся. Однако полноценный международный контроль возможен лишь на территории Белоруссии. Что будет происходить в Смоленской области, например, до конца неизвестно. Отсюда и тревога, которую можно понять. Но всерьез ее воспринимать не стоит, так как тему развивают заинтересованные лица — политики и военные, считает политический обозреватель информационной компании «Белапан» Александр Класковский

Александр Класковский политический обозреватель информационной компании «Белапан» «Из России приезжает около трех тысяч, остальное — это белорусские солдаты и офицеры. Другое дело, что в ряде комментариев подчеркивается, что эти учения разворачиваются параллельно на территории двух стран. И вот каковы реальные масштабы этих учений в России, могут быть вопросы, потому что, по мнению этих экспертов, нет должной прозрачности. В обществе, я бы не сказал, что царит какой-то ажиотаж по поводу этих учений. Скорей, это информационная волна идет в Украине, и в Польше, и в странах Балтии. Это заявления политиков, заявления военных лоббистов. Здесь есть момент такого искусственного, видимо, нагнетания темы. Белорусы мало этим обеспокоены. Политическая оппозиция, конечно, как и любая оппозиция, использует эту острую тему для своих заявлений. Некоторые оппозиционные политики и партии говорят в этой связи об угрозе для белорусского суверенитета, хотя на этот счет белорусский президент Александр Лукашенко еще весной сказал в своем ключе, что как приехали, так уедут. Все под контролем. А что касается реакции соседней Белоруссии, то это объясняется спецификой напряженных международных отношений в регионе, условно говоря, после Крыма».

При этом западные СМИ напоминают, что незадолго до конфликта в Южной Осетии, начиная с 15 июля 2008 года, Россия проводила крупномасштабные Учения «Кавказ — 2008», в которых было задействовано порядка 700 единиц боевой техники. По окончании учений, эта техника не ушла, а осталась со стороны России — перед въездом в Рокский тоннель.

Учения «Запад — 2017» должны пройти с 14 по 20 сентября. Несмотря на то, что Белоруссия не имеет выхода к морю, в них будут задействована не только авиация, а также и Балтийский флот.