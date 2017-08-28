Огненный смерч в сирийской пустыне: эксклюзивные кадры из котла для боевиков

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры с передовых позиций сирийской армии в небольшом городе Аккербат, где правительственные войска продолжают наступление на боевиков ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ).

«Мы заходим в маленький городок к северо-западу от Сухны. Это практически центр Сирии. Ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня огненным смерчем проходятся по позициям боевиков. Солдаты сближаются с противником и из тяжелого стрелкового оружия заставляют противника залечь, пока штурмовые группы идут вперед. Боевики дезорганизованы и после такой огненной встречи откатываются», — сообщил стрингер «Звезды» с места событий. По его словам, сирийская армия наступает ударными темпами, стремясь скорее дойти до окруженного боевиками Дейр-Эз-Зора.

Также на кадрах — захваченный самосвал с десятком тонн самодельной взрывчатки, отбитый у боевиков. Взрывчатку изготовляют из самодельных компонентов на специально оборудованных фабриках. Далее ее расфасовывают в тару, обычно это 200-килограммовые бочки. Бочки террористы соединяют проводами и увязывают в рабочую схему. Внутри каждой бочки детонатор. Такими грузовиками обычно управляют смертники, у которых в руках щиток с двумя выключателями — схема подрыва дублирована на случай, если в процессе транспортировки провода повредятся. Иногда в кабине рядом с водителем находится второй смертник — на случай, если первого убьют или он передумает.

Рядом со складом взрывчатки сирийские солдаты нашли доску с «вдохновляющими» письменами про лидеров боевиков ИГИЛ и готовность «умереть за веру». Накануне сообщалось, что отряды правительственных войск Сирии, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России 27 августа завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГИЛ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али. В ходе операции было уничтожено более 800 террористов.