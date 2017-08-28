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Подлодки «Колпино» и «Великий Новгород» ударят «Калибрами» по позициям ИГ
Подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород», которые прибыли в Средиземное море, могут нанести удары ракетами «Калибр» по позициям «Исламского государства*» в Сирии, сообщил военно-дипломатический источник.
«Планируется, что после вхождения в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море «Колпино» и «Великий Новгород» из восточной части морской акватории нанесут удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям террористов «Исламского государства*», — передает его слова ТАСС.
Источник отметил, что почти все подводные лодки проекта 636.3 при переходе с Балтийского на Черноморский флот наносили удары по террористам в Сирии, а субмарина «Краснодар» стреляла в Сирии дважды: в мае и в июне этого года.
Подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород» вошли в постоянное соединение ВМФ России в Средиземном море в понедельник.
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