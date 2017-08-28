Украина вернет на вооружение ЗРК «Тор»

Украинская армия вернет в эксплуатацию зенитные ракетные комплексы 9K330 «Тор», снятые с вооружения в 2001 году. Впервые за долгое время Тор был продемонстрирован на военном параде в честь Дня независимости Украины в Киеве 24 августа. Как сообщает defence-blog, комплексы были сняты с вооружения в 2001 году из-за невозможности поддерживать их в боеготовом состоянии.

Модернизацию и возвращение в строй отслужившее свое Торов поручено Львовскому радиоремонтному заводу. ЗРК Тор является самоходной всепогодной системой ПВО. Он был принят на вооружение в СССР в 1980-х и по настоящее время весьма успешно применяется армиями многих стран, включая Россию, Китай, Египет и Иран.