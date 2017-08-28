" Данный вопрос практически " на выданье" , но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы. Я очень надеюсь, что выйдем вскоре на позитивный итог" , — сказал Шугаев в интервью газете " Коммерсант" , отвечая на вопрос, достигнута ли договоренность с Турцией на поставку С-400.



Он также подчеркнул, что " наши " заокеанские друзья" , конечно, негодуют, но Турция — независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать".

