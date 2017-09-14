«Вы знаете, что такое танковая армия в наступлении?»

14 сентября Россия и Белоруссия начинают совместные учения «Запад-2017» — те самые, которые так пугают Прибалтику и Польшу. В некоторых странах НАТО накал страстей достиг того, что появились высказывания чуть ли о подготовке к началу Третьей мировой.

Однако реальная задача и масштаб учений несравнимы с тем, что показала в свое время советская армия во время маневров «Запад-1981». В среду военные ведомства России и Белоруссии подтвердили, что главная цель совместных стратегических учений «Запад-2017», которые начинаются в четверг, — отработка применения Вооруженных сил для борьбы с террором.

«Я хочу совершенно ответственно заявить — никаких вторжений на территории сопредельных государств не планируется», — заявил замминистра обороны России Александр Фомин , комментируя предсказания Киева о том, что маневры могут перерасти в наступательную операцию. Фомин уточнил, что будет задействовано около 12,7 тыс. военных — 5,5 тыс. из России и 7,2 тыс. из Белоруссии. О том же говорили и в Минске. «Запад-2017» не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», — заявил и помощник министра обороны Белоруссии Олег Воинов . По окончании учения — до 30 сентября воинские части России покинут республику, заверил он. Президент Академии геополитических проблем , генерал-полковник Леонид Ивашов настроен против того, чтобы в замысле учений упоминались «террористы», которые «захватили какую-то территорию». На его взгляд, следует прямо указать: мы видим угрозу со стороны НАТО и поэтому отрабатываем варианты ее отражения. «Ведь НАТО проводит учения наступательного характера регулярно, масштабно, и открыто объявляют объектом своего наступления Россию, проводит в нашу сторону стратегические переброски, — заявил газете ВЗГЛЯД генерал-полковник. — Те же учения Baltops, стратегические переброски на территорию США, — гораздо масштабнее» Военные эксперты в самой Прибалтике считают официальную версию Москвы неполной. Учения — это «сигнал Западу», полагает главный редактор Балтийского военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов (Рига). «Это знак того, что вооруженные силы Союзного государства находятся в состоянии боевой готовности, могут противодействовать любым агрессивным действиям», — сказал он газете ВЗГЛЯД, добавив: «У нас тут стоят 4-6 тысяч войск западных стран НАТО, поэтому любые российские учения становятся поводом для бурных дебатов». Действительно, в канун учений в Прибалтике, Польше и на Украине вокруг них возник настоящий психоз. Власти и пресса там всерьез предупреждают рядовых граждан о том, что под видом маневров российские войска вот-вот начнут вторжение. Зарубежные политики даже заспорили о том, какова численность «Запада». Берлин, например, объявил, что войск «на самом деле» будет 100 тысяч. А Киев — устами секретаря СНБО Украины Александра Турчинова — переплюнул всех, предсказав, что численность составит аж 240 тысяч человек. Украина уже усилила патрулирование границ — до окончания «Запада-2017».

Досконально проверить данные о численности все равно невозможно, признавался ранее газете ВЗГЛЯД близкий к Минобороны России источник, высокопоставленный офицер запаса. «Учения нужны для чего? Чтобы максимально близко к боевым условиям, то есть секретно, решить поставленную задачу», — говорил источник, поэтому приглашенные эксперты от НАТО узнают о количестве войск только во время самих учений (да и то приблизительно), но никак не заранее. Вслед за Мелконовым и его российский коллега, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский называет еще одну цель маневров, о которой не упоминает Минобороны России, — отражение не только террористической, но и обычной военной угрозы. «Смысл таких стратегических командных штабных учений, в первую очередь, в подготовке органов управления всех уровней на всех стадиях развития возможных конфликтов, включая развертывание войск, управление войсками и взаимодействие между штабами различных уровней, а также со своим союзником, я имею в виду Белоруссию», — пояснил он. На маневрах, которые пройдут 14-20 сентября в Белоруссии и России, будет задействовано 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

Активная фаза учений намечена на воскресенье. По словам Мураховского, незначительное количество людей и бронетехники говорит о том, что войска используются «лишь для обозначения». Отрабатываются действия «в угрожаемый период и в период военного конфликта» ведомств, отвечающих за свои участки в системе национальной обороны. Те же МЧС , войска национальной гвардии. Там и медицина, даже полевые учреждения госбанка создаются на время. Система должна работать слаженно и четко даже в самых критических ситуациях. «Для Запада эти учения никакой опасности не представляют. Все рассуждения, которые по этому поводу звучат, — это противодействие со стороны западных информационных центров, — признается Юрий Мелконов.

— Оно нужно для прикрытия собственных действий».

«В Латвии на время учений власти даже запретили людям играть в страйкбол — это обычные действия спецслужб. Любая спецслужба, какая бы она не была обязана принимать какие-то меры для поддержания общей безопасности», — пояснил рижский эксперт. Это надуманные меры, но раз спецслужбы так хотят, — то пускай, общество к этому запрету отнеслось равнодушно. Ностальгия по 1981 году «Эти учения несравнимы, к примеру, со знаменитыми учениями „Запад-81“. Там отрабатывались тактика удара. Вы знаете, что такое танковая армия в наступлении? — задается вопросом Мелконов и добавляет:



»Сейчас такие удары не отрабатываются. Отрабатывается противодействие незаконным вооруженным формированиям. Никто танковые клинья вбивать не собирается».



В учениях «Запад-81», в отличие от нынешних, действительно участвовали порядка 100 тысяч человек, добавляет Мураховский. «9 тысяч танков, 300 кораблей в прибрежной акватории Балтийского моря. Учения 1981 года — одни из крупнейших в советской истории», — уточнил он. — Но мы, кстати, недавно проводили на Востоке страны масштабное учение, когда на протяжении разных его этапов у нас привлекалось порядка 150 тысяч военнослужащиъ, перебрасывались вооружения из Западного и Центрального округов на Восток. Вот это была проверка готовности самих войск к негативному развитию военной ситуации». Маневры в советское время? Это были фронтовые операции, вспоминает Ивашов.

«Штабы работают, но берут только 1-2 дивизии, хотя в замысле учений упоминается 5-6 дивизий. А учения «Запад-2017» не носят стратегического размаха. Это учения дивизионного масштаба, уровня оперативных штабов. Ставка Верховного главнокомандующего не задействована. На самом деле, когда речь идет об учениях, количество войск, 13 там тысяч или 100 тысяч, количество бронетехники, боевой авиации не имеет большого значения. Значение имеет штабная работа, — какие цели ставятся», — пояснил Ивашов. Кроме того, у Москвы и Минска — единая система управления войсками, напомнил он. «Ведь все это нужно притирать именно в ходе командно-штабных учений», — напомнил генерал.

Сегодня России захватывать Прибалтику незачем В канун учений ВВС США и Великобритании провели новую серию разведывательных полетов у российских границ на юге Балтики. Кроме того, впервые были задействованы самолеты частной американской компании Dynamic Avlease Inc., оказывающей услуги армии США в сфере воздушной разведки.

В частности, как сообщил «Интерфакс», во вторник двухмоторный турбовинтовой Beechcraft King Air 200T, поднявшийся из Шяуляя (Литва), летал в 7-10 км от российских и белорусских границ. «Учения — это дорогая штука, поэтому сегодня мы просто экономим. Кроме того, мы боимся обидеть Запад, поэтому пытаемся минимизировать. Не пришло еще время достойно отвечать на происки Запада», — посетовал Ивашов. «Почему Запад визжит, понятно. Поляки, прибалты этим визгом пытаются выпросить деньги на содержание, зарабатывая на русофобии, — полагает генерал-полковник. — Сегодня России захватывать какие-то территории, тем более Польшу, Прибалтику, — абсолютно незачем. Даже если они приползут на коленях, а такое может случиться, мы обязаны им отказать. Пусть живут как хотят».