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"Армата" вызвала особый интерес на "Армии-2017"
Новейший танк " Армата" и другая бронетанковая техника вызвали особый интерес у посетителей международного форума " Армия-2017".
Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, передает РИА Новости.
" Я знаю, что постоянный интерес люди проявляют к новым концептуальным платформам, которые представляют будущее нашей автобронетанковой техники — танк " Армата" , " Курганец-25" и " Бумеранг". Они уже представлены на открытой площадке, их можно посмотреть" , — сказал Борисов.
По его словам, нынешний форум превзойдет прошлогодний по посещаемости. Его отличительная черта — масса инновационных сухопутных и воздушно-космических вооружений.
В частности, интерес вызвали средства противотанковой борьбы — ПТУР " Корнет" , " Хризантема" , авиационная техника — самолеты Су-35, Су-34, перспективный авиационный комплекс Су-57.
«Фактически этот форум всколыхнул всю мировую общественность», — подытожил Борисов.
На площадках форума представлено 337 образцов военной техники. Еще 239 единиц демонстрируют возможности в действии, на полигонах.
Международный военно-технический форум " Армия-2017" проходит в России 22-27 августа. Технику показывают на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.
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