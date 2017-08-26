«Армата» вызвала особый интерес на «Армии-2017»

Новейший танк " Армата" и другая бронетанковая техника вызвали особый интерес у посетителей международного форума " Армия-2017".

Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, передает РИА Новости

" Я знаю, что постоянный интерес люди проявляют к новым концептуальным платформам, которые представляют будущее нашей автобронетанковой техники — танк " Армата" , " Курганец-25" и " Бумеранг". Они уже представлены на открытой площадке, их можно посмотреть" , — сказал Борисов.

По его словам, нынешний форум превзойдет прошлогодний по посещаемости. Его отличительная черта — масса инновационных сухопутных и воздушно-космических вооружений.

В частности, интерес вызвали средства противотанковой борьбы — ПТУР " Корнет" , " Хризантема" , авиационная техника — самолеты Су-35, Су-34, перспективный авиационный комплекс Су-57.

«Фактически этот форум всколыхнул всю мировую общественность», — подытожил Борисов.

На площадках форума представлено 337 образцов военной техники. Еще 239 единиц демонстрируют возможности в действии, на полигонах.

Международный военно-технический форум " Армия-2017" проходит в России 22-27 августа. Технику показывают на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.