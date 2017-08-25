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ИноСМИ: Россия создает "морского монстра"

Россию заподозрили в создании «морского монстра»
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Россия возрождает военную программу экранопланов. Первый экземпляр судов такого типа появится в ближайшие годы. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.
По данным журналистов, в 2020-2022 годах российские военные получат первый экземпляр 54-тонных экранопланов «Чайка» (А-050) из новой серии. Кроме того, издание не исключает возможности появления у Москвы новейшей модификации легендарного «Каспийского монстра» экраноплана-ракетоносца «Лунь».
Разработками судов этого типа занимается компания «Радар ММС». На экранопланы могут быть установлены крылатые ракеты. Официального подтверждения этой информации от министерства обороны России пока не поступало.
Экраноплан — высокоскоростное транспортное средство, аппарат, летящий в пределах действия аэродинамического экрана, на небольшой высоте от поверхности воды, земли, снега или льда.
Главное Оружие
InoSMI.Ru
Министерство обороны
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