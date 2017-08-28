Всю авиацию и ПВО юга России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки

" По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крым" , — сказал он.



Проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова . В ходе нее предстоит оценить, насколько хорошо подготовлена авиатехника и сами летчики и наземные специалисты. Боеспособность оценят по итогам тактических учений различного уровня.