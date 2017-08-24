Российская армия заинтересовалась чеченскими багги

Российская армия проявила интерес к новейшим многоцелевым багги М-3 и М-6 разработки " Российского университета спецназа" (РУС). Об этом ТАСС сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку Даниил Мартынов.



" В ближайшие дни мы передаем военным багги М-3 для эксплуатации, по итогам которых будет разработано техническое задание на создание машины, удовлетворяющей требованиям военных. Как только еще один багги — М-6 — будет окончательно готов, а это займет около 7-8 месяцев, мы также передадим его для проведения испытаний" , — сообщил Мартынов.



Как сообщили ТАСС на стенде РУС на форуме " Армия-2017" , новейший семиместный многоцелевой багги М-6 представляет собой концепт-кар, который на 90% будет приближен к ходовому образцу. Машина оснащена салоном-трансформером, который может конфигурироваться в зависимости от поставленных задач. Полноприводный багги также получил гибридную дизель-электрическую силовую установку и автоматическую коробку передач. М6 может применяться для транспортировки группы специального назначения, эвакуации раненых, перевозки миномета с расчетом или беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со станцией управления. Машина оснащена фаркопом для перевозки прицепных устройств.



Согласно официальным данным РУС, полная масса багги М-6 составляет 2700 кг, запас хода — 250-500 км при применении дизельного двигателя мощностью 170 л.с. и 82 км при применении электрического двигателя, максимальная скорость — свыше 130 км/ч. В состав вооружения машины входит 12,7-мм крупнокалиберный пулемет " Утес" или " Корд" и три 7,62-мм пулемета ПКМ или " Печенег". М-6 в санитарной конфигурации перевозит до четырех носилок с ранеными. Допускается транспортировка багги вертолетами Ми-8, Ми-17 и Ми-26.



По официальным данным РУС, полная масса трехместного багги М-3 составляет 1270 кг, запас хода — 200-500 км при применении бензинового двигателя мощностью 98 л.с., максимальная скорость — свыше 130 км/ч. В состав вооружения машины входит автоматический гранатомет АГС-17 или АГС-30 и один 7.62-мм пулемет. Допускается транспортировка багги вертолетами Ми-8 и Ми-26. По словам представителя РУС, на заводе «Чеченавто» (Гудермес) уже развернуто серийное производство багги М-3 с темпом выпуска 30-50 машин в месяц.