Ракетоносцы ВКС выполнили полеты над нейтральными водами в Тихом океане



Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ

" Самолеты дальней авиации по маршруту следования сопровождались истребителями Су-35С Восточного военного округа, а также самолетами радиолокационного дозора и наведения А-50 военно-транспортной авиации. В ходе полета экипажи Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе" , — говорится в сообщении.



Как отмечается, на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами военно-воздушных сил Кореи и Воздушных сил самообороны Японии.



В Минобороны добавили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов согласно утвержденному плану.



Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.