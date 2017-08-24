Первый модульный катер для ТОФ спустили на воду в Приморье

Первый модульный катер, предназначенный для Тихоокеанского флота, спустили на воду в Приморском крае. В Приморье спустили на воду многофункциональный модульный катер проекта 23370, построенный на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя флота Владимира Матвеева.

Катер построен для Тихоокеанского флота. Для нужд аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота данный катер оборудован как водолазный и предназначенный для подводно-технических работ, — сообщил агентству Матвеев.

На катере проекта 23370, представляющего собой судно катамаранного типа, можно выполнять водолазные, пожарные или экологические, поисково-спасательные работы. Катер может двигаться со скоростью 10 узлов, а его дальность плавания составляет 200 миль.