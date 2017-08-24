Новая военная разработка Китая напугала западных экспертов - СМИ

В Китае якобы созданы устройства, позволяющие обнаруживать подводные лодки на расстоянии шесть километров. В Китае создают технологии, которые позволяют обнаруживать подводные лодки с расстояния в несколько километров. Об этом сообщает New Scientist. В статье речь идет о магнитометрах, созданных в Китайской академии наук . Устройства сделаны на основе СКВИДов.

В перспективе технология позволит КНР взять под контроль воды Южно-Китайского моря. По мнению специалиста по магнитным датчикам из Имперского колледжа Лондона Давила Каплина, магнитометры могут иметь отношение к устройствам противолодочной войны. Журналист Стивен Чен из South China Morning Post заметил, что летом 2017 года стали исчезать из открытых источников публикации о разработке китайских ученых. Летом 2017 года специалисты из Шанхайского института микросистем и информационных технологий сообщили о создании массива СКВИДов, с помощью которых можно обнаруживать подлодки с расстояния в несколько километров.