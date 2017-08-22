В России началась разработка концепции легкого авианосца



Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) занялся разработкой концепции легкого многоцелевого авианосца, который сможет принять на борт 40-50 летательных аппаратов, заявил источник, знакомый с ситуацией. Концепция корабля создается в инициативном порядке. Водоизмещение подобного авианосца оценивается в 30-40 тыс. тонн, количество летательных аппаратов на нем — 40-50, сообщает FlotProm.

ЛМА предполагается вооружить палубными истребителями Су-33 или Су-35 и МиГ-29К. Также в авиакрыло должны войти радиолокационные самолеты и вертолеты Ка-27.



«Сроки завершения работ пока неизвестны, сейчас идет концептуальная проработка проекта», — отметил источник.



Напомним, в конце июня ВМФ России подтвердил, что собирается построить перспективный авианосец. Этим проектом также занимается Крыловский центр.