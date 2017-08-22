Иностранные гости Международного военно-технического форума " Армия-2017" впервые увидели в показательном бою робота " Нерехта" , БМП К-17 и танк Т-90. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре форума.



" В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой робота " Нерехта" , танка Т-90 и боевой машины пехоты (БМП К-17) " Бережливый". Был проведен тандемный пуск противотанковых управляемых ракет " Корнет" из БМП К-17 с ходу" , — сказали в пресс-центре.



Робототехнический комплекс " Нерехта" стрелял из 12,7-миллиметрового пулемета " Корд" , который позволяет вести огонь в дистанционном режиме, непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).



Также было показано выполнение выхода на боевое задание вертолетов армейской авиации Ми-35М и Ка-52 и нанесение ими удара неуправляемыми авиационными ракетами С-13 и С-18. Кроме того, свои возможности показали противотанковые и огнеметные средства сухопутных войск — " Штурм-СМ" , " Спрут— СД" , БМО-Т, двузвенные тягачи, мобильная сухопутная группа, а также линейка армейских грузовиков на базе " Урал" и " Камаз".

