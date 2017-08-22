Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе



Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе, заявил во вторник в эфире телеканала " Звезда" генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) " МиГ" Илья Тарасенко

" Мы уже этим занимаемся. Для нас это естественное развитие самолета МиГ-31. Это будет совершенно новый технологический самолет. Новые технологии, незаметность, работа в космосе, новые скорости, новый радиус" , — сказал Тарасенко.



Он отметил, что все имеющиеся наработки реализуются в проекте ПАК ДП.





Ранее во вторник в ходе работы Международного военно-технического форума " Армия-2017" в подмосковной Кубинке Тарасенко заявил, что ПАК ДП — это закономерное развитие российских самолетов МиГ-31; его поставки Минобороны России могут начаться в середине 2020-х годов.

По его словам, МиГ-41 будет " абсолютно новым самолетом" , а не глубокой модернизацией МиГ-31, которому он придет на смену.





Он также сообщил, что в российском перспективном перехватчике ПАК ДП будут применены совершенно новые технологии по работе в арктической сфере. " Потом будет переводиться в проект беспилотный" , — отметил гендиректор РСК " МиГ".