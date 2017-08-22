Морская гончая: как авианосная доктрина США ломается о новую русскую ракету



Ровно 55 лет назад, 22 августа 1962 года, СССР испытал противокорабельную крылатую ракету К-10 с ядерным зарядом мощностью 10 килотонн. Появление нового класса оружия кардинально изменило баланс сил в море — авианосцы США фактически перестали быть несокрушимой наступательной силой и начали понемногу переходить в разряд высокоуязвимых крупногабаритных целей. Советский союз избрал тактику асимметричного ответа — зачем вкладываться в огромные плавучие аэродромы, когда можно штамповать для них ракеты? Россия продолжает ее придерживаться. Если стоящие на вооружении ВМФ крылатые ракеты " Оникс" и " Гранит" традиционно остаются одной из причин легкой бессонницы командиров американских " нимицев" и " энтерпрайзов" , то перспективный гиперзвуковой " Циркон" может обернуться для них самым настоящим ночным кошмаром. О том, на что способна новая российская ракета и почему ее создание может сделать затраченные на постройку суперкораблей миллиарды выброшенными на ветер, — в материале РИА Новости

Километры в секунду



Комплекс 3K22 с гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования " Циркон" проходит испытания с 2016 года. Работы идут под грифом " Совершенно секретно" , поэтому сведения в открытых источниках о " Цирконе" весьма скудные. Известно лишь, что по расчетам ракета сможет достигать фантастической скорости — 10 Махов, то есть за одну секунду будет преодолевать почти 3,5 километра. Дальность при этом составит более 500 километров. Поскольку огромная скорость делает " Циркон" неуязвимым для перехвата, возникает закономерный вопрос: сможет ли ракета " безнаказанно" атаковать, к примеру, авианосцы? Сможет, и причем весьма эффективно.



Авианосец ВМС США " Карл Винсон"



Если разобраться, то авианосец представляет собой беспомощную железную конструкцию для запуска самолетов, поэтому классическая ударная авианосная группа ВМС США включает в себя целый флот вооруженных до зубов кораблей охранения. Крейсера типа " Тикондерога" и эсминцы " Арли Берк" в походе прикрывают авиаматку от подлодок, кораблей, самолетов и ракет противника. И если средства ПВО эскорта еще способны огрызнуться и сорвать атаку стоящих на вооружении ВМФ России тяжелых советских ПКР " Гранит" и " Вулкан" со скоростями 2,5 Маха, то стаю подлетающих " Цирконов" они даже не обнаружат. А если и обнаружат, то реагировать будет уже поздно. Даже знаменитая американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система Aegis с противоракетами Standart тут бессильна. Время ее реакции составляет порядка 8-10 секунд. " Циркон" даже при скорости два километра в секунду за это время пролетит 25 километров, и система просто не успеет его " отработать".





Как считает член Морской коллегии при правительстве, экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов , появление гиперзвука — это не революция, но важный шаг на этапе совершенствования ракетного оружия, меняющий расстановку сил на море.

" Наличие такого оружия в достаточном количестве серьезнейшим образом повышает оборонительные и наступательные возможности той стороны, которая этим оружием будет обладать. На данном этапе средства противодействия гиперзвуковым ракетам пока нет, но я уверен, что оно будет найдено. Это процесс непрерывный, и к нему нужно подходить философски" , — сказал адмирал РИА Новости.



Взрыв под палубой



" Циркон" легче " Гранитов" и " Вулканов" , прозванных " убийцами авианосцев" , но это не значит, что безобиднее. Как показывает практика, в конструкции крылатых ракет обычно закладывается возможность замены фугасной головной части на ядерную, что обеспечивает гарантированное уничтожение крупного корабля одной ракетой. Вероятно, " Циркон" не станет исключением. Впрочем, даже взрыв фугасно-проникающего заряда под палубой авианосца способен превратить его дорогостоящие внутренности в фарш из проводов и металла — и если не убить, то смертельно ранить корабль.



Тяжелый атомный ракетный крейсер " Петр Великий"





Как ожидается, ВМФ получит новое оружие уже совсем скоро — к 2018-2020 годам " Цирконами" планируется вооружить новые атомные подлодки " Хаски" и " Ясень-М" , тяжелые крейсера " Адмирал Нахимов" и " Петр Великий" , а также авианесущий крейсер " Адмирал Кузнецов". Важно то, что " Цирконы" не требуют под себя отдельных шахт, а могут стартовать из универсальных пусковых установок револьверного типа ЗС-14 вместе с " Калибрами" и " Ониксами". Носителями " Цирконов" могут стать также многоцелевые субмарины проекта 949, причем замена пусковых систем для тяжелых " Гранитов" на револьверные трехшахтные увеличит боезапас каждой лодки с 24 до 72 ракет. Кроме того, новые ракеты могут применяться в береговых ракетных комплексах " Бастион" и на самолетах. Ранее замминистра обороны Юрий Борисов заявил о том, что ВКС России уже на рубеже 2020-2022 годов могут получить серию авиационных средств поражения, которые будут работать на гиперзвуковых скоростях.

Деньги на ветер





Западная пресса неоднократно называла перспективные русские ракеты главной потенциальной угрозой для авианосцев, ставящей под вопрос всю военно-морскую доктрину Вашингтона. В частности, обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин считает " Цирконы" гораздо более опасными ракетами, чем советские " Граниты" , которые по классификации НАТО именуются как Shipwreck (" Кораблекрушение"). По его мнению, гиперзвуковое ракетное оружие способно " отогнать" авианосные группы США от берегов на расстояние, превышающее радиус действия палубной авиации, и тем самым превратить суперкорабли в дорогие бесполезные игрушки. С ним солидарен и один из авторов Bloomberg , который полагает, что в будущем США неизбежно понадобится адаптировать свои ВМС для действий в новых условиях, и, возможно, руководство страны найдет более эффективное применение миллиардам долларов, которые сейчас уходят на авианосные группы.

Иван Коновалов.

" Циркон" можно назвать во многом стратегической ракетой — время подлета решает все. Одиночный пуск еще как-то можно перехватить, но если их будет десять — шансов ноль. Я уверен, что появление этой ракеты стало для нашего потенциального противника полной неожиданностью и заставило его скорректировать планы боевого развертывания своих флотов. Они, конечно, будут искать противоядие, но пока его нет" , — заявил РИА Новости военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры

Многие российские и зарубежные эксперты сходятся на том, что для сохранения баланса сил США стоило бы как можно раньше озаботиться модернизацией своей ПВО-ПРО, не дожидаясь, пока " Цирконы" вместе с " Калибрами" и " Ониксами" займут свои места в шахтах российских боевых кораблей и на подвесках самолетов. История помнит немало примеров, когда развитие новых видов одного оружия приводило к списанию в утиль другого, когда-то устрашающего и эффективного. Один из самых ярких — огромные линкоры, которые не смогли устоять под натиском ракет и авиации и после Второй мировой войны исчезли как класс, превратившись в металлолом и морские музеи.

