Expressen: России можно не шпионить за флотом Швеции — сама всё покажет

Власти шведского города Карлскруна, где расположена база ВМС страны, сами транслируют через вебкамеру передвижения боевых судов, пишет Expressen. Издание с иронией отмечает, что при такой беспечности русским в Швеции никакая агентура не нужна, ведь порядок в обороне так и не наведут.

В одном из военных триллеров Ларса Вильдерэнга о грядущей войне России против Швеции есть один персонаж — спивающийся пенсионер, который по поручению русских следит за военно-морской базой в Карлскруне, однако «забывает» сообщить о том, что одним прекрасным вечером три подлодки внезапно покинули гавань, пишет для Expressen журналист Патрик Кронквист.

«В реальности, однако, России не понадобились бы никакие агенты. Власти Карлскруны сами в прямом эфире транслировали передвижения боевых судов через вебкамеру», — с иронией пишет Кронквсит.

Хотя Вооружённые силы практически сразу указали на эту оплошность, директор по туризму Карлскруны Терье Педерсен со всей откровенностью заявил, что камера установлена законно и даже дал свою оценку ценности этой информации.

«По нынешним меркам, наши камеры, по большому счёту, довольно безобидны», — отметил он.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, эта камера может снабдить иностранные державы сведениями о преимуществах и недостатках в обороне базы. В худшем случае, эта информация может быть использована для нападения, когда все подводные лодки и другие суда будут стоять на якоре, подчёркивает журналист.

«Не знаю, вызвано ли такое поведение тем, что мы уже 200 лет не участвуем в войнах или тем, что шведы почти перестали служить в армии», — отмечает автор. По его мнению, очень многие разделяют мнение бывшего премьер-министра Фредрика Рейнфельдта о том, что обороной должна заниматься лишь небольшая группа людей.

«Разумеется, Вооружённые силы должны уметь защищать страну, но только по будням с 9 до 15 (ВНИМАНИЕ! Не в летнее время) и только если это не слишком дорого, сложно или шумно», — иронизирует Кронквист.

Кроме того, рекомендации военных игнорируют и власти Карлсхамна, которые сдали в аренду часть порта под нужды проекта «Северный поток — 2». Кроме того, ранее два гражданских проехали на велосипедах на закрытое стрельбище на севере Швеции, где военные упражнялись с гранатомётами. Это, по мнению автора, прекрасно иллюстрирует то, что в Швеции никто ничего не воспринимает всерьёз.

«Если власти коммуны имеют право сдавать в аренду гавань нефтяной компании Путина, то это не значит, что они должны. Даже если установка вебкамер законна, это не значит, что ставить их нужно. Если есть возможность просочиться на стрельбище, то это не значит, что это хорошая идея», — считает автор.

Тем не менее, впоследствии власти Карлскруны всё же прислушались к шквалу критики и направили объектив камеры в другую сторону, что, по мнению Кронквиста, утешает слабо.

«Если даже чиновники в самом важном морском городе Швеции не могут по собственной инициативе оторвать глаза от собственного пупка, то порядок в шведской обороне никогда не наведут», — подводит журналист неутешительный итог.