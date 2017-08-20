«Секретное оружие русских»: ВМС США остались без GPS в Черном море

Недавние инциденты с военными кораблями США в Черном море, а также наблюдения за сбоями в работе GPS в Москве указывают, по мнению эксперта издания der Standard, на то, что у России появилось новое оружие, способное выводить из строя навигационные системы противника. Подобные разработки, в условиях современного оснащения сложной электроникой не только военной, но и гражданской техники различного назначения, способны стать серьезной глобальной угрозой. Особенно, если учитывать, что предугадать место и время их использования практически невозможно.



Навигационная технология GPS (Global Positioning System), разработанная американскими военными, используется сейчас и в гражданской технике — автомобилях, коптерах, смартфонах, бытовых навигаторах и других устройствах. Глобальный центр управления системой находится в Колорадо, но она доступна по всему миру и абсолютно бесплатна. Сигналы, ставшие для нас абсолютно привычными, намного более чувствительны для внешнего воздействия, чем считалось ранее, считает эксперт.



22 июня американский корабль, находившийся вблизи Новороссийска, сообщил о проблемах с определением своих координат. Навигационное устройство показало капитану, что судно находится в 32 километрах от своего реального местоположения — в международном аэропорту Геленджик. Этот сигнал не был единственным: еще около 20 кораблей так или иначе пострадали от странного сбоя. В Военно-морском министерстве США не смогли найти его причину — все приборы оказались исправными. Возникло предположение, что технические проблемы вызвало целенаправленное внешнее воздействие.



По мнению ведущего специалиста издания New Scientist, Россия может использовать для влияния на навигационные приборы так называемый спуффинг — метод передачи ложных данных о координатах, который препятствует точному определению местоположения при помощи GPS. Нечто подобное использовали военные США для уничтожения беспилотных аппаратов, дезориентируя и сбивая их с помощью сигналов. В 2013 году профессор Тодд Хамфрис из Университета Остина в Техасе смог успешно сбить с курса крупную яхту длиной 60 метров. Его эксперимент поразительно напоминает то, что произошло в Черном море с кораблями ВМС США.





По словам эксперта издания, на существование секретного российского оружия указывают и недавние инциденты в Москве, когда водители жаловались на сбои в работе навигаторов GPS: значки автомобилей «гуляли» по карте. Российский блоггер и IT-специалист Григорий Бакунов рассказал о попытке проверить работу системы вблизи Кремля. Катаясь вокруг на транспортном средстве Segway и измеряя силу сигналов GPS и Glonass, он отметил аномалию в районе центра города. Сигналы заметно ослабевали, и экспериментатор решил, что в Кремле установлено устройство, способное гасить их и подменять — однажды его местоположение «перенеслось» аж на 30 километров. По его словам, спутник может «перебить» даже небольшое устройство, поскольку мощность сигналов с орбиты крайне мала.

По мнению эксперта der Standard, Россия способна использовать GPS-спуффинг в качестве средства ведения электронной войны. Это — очень мощное оружие, под действие которого попадает не только военная техника, но и беспилотные транспортные средства и даже торговля фьючерсами, базирующаяся на основе GPS. Борьба с ним чрезвычайно сложна, поскольку манипуляция данными GPS незаметна, как и работа хакеров, и часто о ней можно узнать, лишь, когда уже слишком поздно.

