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Российские ВКС ликвидировали в Сирии более 200 боевиков ИГ
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), направлявшейся в сторону сирийского города Дейр-эз-Зор, уничтожены более 200 террористов. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ТАСС.
Также были уничтожены более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника (включая танки) и большегрузные автомобили с боеприпасами для боевиков.
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