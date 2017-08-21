ВКС России уничтожили колонну боевиков ИГ вблизи Дейр-эз-Зор

Авиация ВКС России уничтожила очередную крупную колонну боевиков ИГ, направлявшуюся в район города Дейр эз-Зор, где международные террористы пытаются перегруппироваться и оборудовать свой последний плацдарм в Сирии



В результате атаки поражено около двух десятков вездеходов с крупнокалиберным вооружением и минометами, танков, другой бронетехники, а также несколько автомобилей с боеприпасами. По данным Минобороны, ликвидированы более 200 боевиков.



Разгром ИГ* в районе Дейр эз-Зор станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республики

