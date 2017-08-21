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ВКС России уничтожили колонну боевиков ИГ вблизи Дейр-эз-Зор
Самолеты Военно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по колонне боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) и уничтожили ее. Операция была проведена в районе трассы на сирийский город Дейр эз-Зор, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
Авиация ВКС России уничтожила очередную крупную колонну боевиков ИГ, направлявшуюся в район города Дейр эз-Зор, где международные террористы пытаются перегруппироваться и оборудовать свой последний плацдарм в Сирии
В результате атаки поражено около двух десятков вездеходов с крупнокалиберным вооружением и минометами, танков, другой бронетехники, а также несколько автомобилей с боеприпасами. По данным Минобороны, ликвидированы более 200 боевиков.
Разгром ИГ* в районе Дейр эз-Зор станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республики
Недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совету Безопасности организации необходимо ознакомиться с информацией о поставках отравляющих веществ сирийским боевикам из США и Великобритании.
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