Сотрудники «Южмаша» могли передать ракетные технологии КНДР из-за задержки зарплат - СМИ

Украинский завод «Южмаш», который мог передать ракетные технологии КНДР, находится в плачевном состоянии: территория предприятия поросла сорняками, а работникам задерживают зарплату, пишет Reuters

В настоящее время сотрудники завода выходят на работу лишь один раз в неделю, а средняя заработная плата составляет 160 долларов, при этом даже эти деньги выплачиваются с задержкой.

Вместе с тем, по словам главы профсоюзного комитета «Южмаша» Валерия Васильева , в настоящее время задолженность по зарплате перевалила за 1,4 млн долларов, а сотрудникам пока не выплачена зарплата за май и июнь.

Агентство также отмечает и низкий уровень охраны на предприятии: охранники и камеры наблюдения повстречались репортеру Reuters лишь у главного входа завода.

Отмечается, что условия труда говорят о том, что «несчастные сотрудники могли украсть технологии и продать их торговцам оружием, которые передали их в Пхеньян, однако руководство завода отрицает данную возможность».

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что Северная Корея смогла создать межконтинентальные баллистические ракеты благодаря покупке на черном рынке мощных ракетных двигателей, которые были произведены на украинском заводе.