В Сеуле рассказали подробности ракетных запусков КНДР

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, первый старт был произведен в 6:49 утра из окрестностей местечка Киттэрён, что на восточном побережье Северной Кореи в провинции Канвон. Ракеты были запущены в северо-восточном направлении и упали в международных водах Японского моря. Называется и точное место старта — это побережье южнее города Кимчхэк.



Всего с некоторыми интервалам были запущены три " баллистических снаряда". Первый и третий улетели примерно на 250 километров, а второй взорвался сразу после старта. Американские военные уточнили, что старты произошли в 6:49, 7:07 и 7:19 утра.



При этом в Вашингтоне уверены, что все запуски в той или иной степени были неудачными. США согласились, что вторая ракета взорвалась, а про первый и третий снаряд было сказано, что " их запуски были неудачными".



В Сеуле же далеко не все согласны с такими оценками. Ряд местных военных экспертов полагают, что КНДР произвела запуски ракет СКАД и, возможно, Нодон, а потому полеты двух ракет были штатными. " Скорее всего, были запущены ракеты СКАД-В, но не исключено, что это были твердотопливные ракеты класса " земля-земля" KN-02 или противокорабельные ракеты KN-01" , — цитирует информагентство " Ренхап" слова профессора университета Кённам Ким Дон Ёпа.



Другие эксперты указали, что в районе запуска у КНДР расположены несколько подразделений ракет СКАД и Нодон. Тем не менее не исключается, что Северная Корея производила испытания какой-то новой ракеты, которые прошли неудачно, а потому следует ожидать новых стартов в ближайшее время.



В Сеуле признали, что для уточнения параметров и деталей запусков им необходимо еще время, а также некоторая дополнительная информация, а работу по оценке они ведут совместно с американскими союзниками.



В связи с ракетными запусками президент Республики Корея Мун Чжэ Ин утром в субботу созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Там было дано указание усилить наблюдение за Северной Кореей.



Как считают южнокорейские политологи, эти запуски стали реакцией Пхеньяна на проходящие с 21 августа совместные американо-южнокорейские военные учения. КНДР ранее уже раскритиковала их, назвав " подливанием бензина в огонь конфликта" , а в случае провокаций пообещала " беспощадное возмездие".



Вместе с тем, как признают в Сеуле, до сих пор Северная Корея весьма сдержанно реагирует на учения союзников, а потому сохраняется надежда, что после окончания маневров 31 августа США и КНДР найдут повод, чтобы начать прямой диалог друг с другом и прекратить противостояние.



Между тем



Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын провел " руководство на месте" учениями сил специального назначения ВС Северной Кореи, в ходе которых коммандос КНДР отрабатывали захват расположенных поблизости южнокорейских архипелагов Пэннён и Ёнпхён.

