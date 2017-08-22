Глава МИД Украины предложил расследовать вероятную передачу ракетных технологий КНДР

Свою точку зрения он высказал " как министр иностранных дел и опытный специалист в аэрофизике" (в 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований). " Я хочу сказать, что моя страна не могла быть причастна к оказанию Северной Корее помощи в ракетной программе" , — написал Климкин.



" Линии производства подобного типа ракет на Украине были выведены из эксплуатации в 1992 году. Экспертизу нельзя проводить в уме ученых-жуликов. Инструкции включены в руководства, запертые на особо секретных объектах, которые охраняют наши силы безопасности. Преступники физически не могут получить доступ к этому руководству, более того, подобные попытки не могут быть предприняты незаметно для нашего руководства" , — пояснил глава МИД.



" Но я сомневаюсь в том, что Северная Корея могла добиться того, что смогла, без посторонней помощи" , — резюмировал министр. Он " призвал провести международное расследование с целью установить ответственных".



Публикация в NYT





Ранее NYT со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана , а также на секретные данные американских спецслужб сообщила, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.



Эллеман утверждает, что после ряда неудач КНДР два года назад изменила конструкцию своих ракет, а также поставщиков деталей, необходимых для их сборки. Эксперты, изучавшие фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын проводит осмотр новых ракетных двигатели полагают, что они напоминают ракетные двигатели, использовавшиеся некогда в СССР.

Как пишет газета, ссылаясь на мнения экспертов, наиболее вероятным местом сборки двигателей для двух межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых был произведен в июле этого года, является завод " Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск).