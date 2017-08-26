Ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

Ракетный пуск, который, по данным южнокорейских военных, произвела КНДР, не оказал непосредственного влияния на безопасность Японии. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга. Северокорейские ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга. По его словам, которые приводят РИА Новости , нам доложили о том, что КНДР провела пуск ракет.

Однако они не представляют непосредственной угрозы безопасности Японии. Напомним, в ночь на субботу Пхеньян запустил три баллистические ракеты малой дальности из провинции Канвондо в Японское море. Как уточнили южнокорейские военные, они пролетели около 250 километров. Военные США, в свою очередь, заявили, что один из снарядов взорвался вскоре после пуска, два оставшихся вышли из строя в полете. Ситуация на Корейском полуострове обострилась после обмена угроз между КНДР и США. Пхеньян пообещал ударить ракетами по Гуаму, где располагаются американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.