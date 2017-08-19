В Румынии объяснили поставки американских ракетно-артиллерийских систем



Оснащение румынской армии американской системой HIMARS необходимо для обеспечения ее современным вооружением и укрепления обороны страны, сообщили РИА Новости в министерстве национальной обороны Румынии.



Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по поставке Румынии ракетно-артиллерийских систем и соответствующего оборудования на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. Как сообщили в Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности США, речь идет о системах HIMARS — мобильной ракетно-артиллерийской системе, облегченной версии реактивной системы залпового огня на колесном шасси. В Минобороны Румынии отметили, что Госдеп США уже уведомил американский Конгресс о своем решении.

" Возможность оснащения армии Румынии системой HIMARS обусловлена необходимостью ее обеспечения современным артиллерийским вооружением, которое направлено на укрепление возможностей обороны национальной территории и повышение уровня взаимодействия союзнических армий путем предоставления надежной способности сдерживания" , — заявили в министерстве.



Как подчеркнули в ведомстве, Румыния запросила 54 установки системы HIMARS и необходимое к ним оборудование для обеспечения трех боевых батальонов.





Программа, как пояснили в румынском Минобороны, находится на промежуточной стадии — после одобрения Конгрессом США должны начаться переговоры технического характера для определения окончательной конфигурации закупки, а также для обсуждения аспектов, касающихся трансферта технологий и привлечения румынской оборонной промышленности к производству и техобслуживанию.

Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну подчеркнул готовность ведомства активно привлекать оборонную промышленность к оснащению армии страны, отметив, что " развитие национальной оборонной промышленности также ведет к созданию новых рабочих мест, что напрямую способствует экономическому развитию страны и, косвенно, к достижению стратегических целей по безопасности".