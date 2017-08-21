Сирия: авиация ВКС России нанесла серьезный урон боевикам

По информации Министерства обороны РФ, в Сирии авиация ВКС России нанесла удар по колонне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), направлявшихся в район города Дейр-эз-Зора, ликвидировав более 200 террористов.

Самолетами бомбардировочной и армейской авиации уничтожены более 20 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и минометами, бронетехника, включая танки, большегрузные автомобили с боеприпасами, передает ТАСС.

Как напомнили в российском оборонном ведомстве, в течение августа боевики пытаются сконцентрировать свои силы, выдавливаемые сирийскими войсками и российской авиацией с юга провинции Ракка и с запада провинции Хомс, в провинции Дейр-эз-Зор. Их разгром в этой провинции станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал город Дейр-эз-Зор, которые в течение нескольких лет находится в осаде террористов из группировки «Исламское государство», «основной точкой на Евфрате», деблокирование которой будет во многом говорить о завершении борьбы" с террористами в Сирии.