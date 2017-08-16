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Daily Express: Россия сокращает расходы на оборону не для того, чтобы стать слабее
Президент России Владимир Путин заявил о сокращении расходов на вооружённые силы в 2018 году, однако по-прежнему планирует перевооружение армии и флота, сообщает журналист Daily Express Мэтт Дрейк. «Я хочу напомнить, что значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счёт сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота», — заявил Путин в ходе встречи с главой фракции партии «Единая Россия» Владимиром Васильевым. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев провёл встречу, посвящённую расходам на оборону. Этот бюджет сформирован с целью завершить государственную программу перевооружения до 2020 года. По словам Медведева, перевооружение армии и флота идёт по плану.
Как пишет Дрейк, недавно Россия продемонстрировала свою «высокотехнологичную армию» в ходе Армейских международных игр в Сибири. В них приняли участие более 4 тыс. солдат и персонала из 28 стран, включая Китай, Иран, Египет и Зимбабве. Однако за три года в них не приняла участия ни одна страна НАТО. Несмотря на то что Москва утверждает, что в играх может принять участие любая страна, представитель альянса заявил, что «военные игры не заменяют меры по выстраиванию доверия и прозрачности, такие как наблюдение военных учений со стороны ОБСЕ, которых Россия постоянно избегает». В июле Путин также продемонстрировал военную мощь России в ходе смотра Военно-морского флота. Кроме того, Москва намерена начать поставки танков Т-90 Ираку для оказания поддержки в борьбе против ИГ*, резюмирует автор Daily Express.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. ИноТВ).
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