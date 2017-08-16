В МИД прокомментировали заявление САР по поставкам США отравляющих веществ

"Вот вам и вся приверженность международному праву и торжество демократии. Прикрываясь фотографиями убитых детей, поставлять террористам отравляющие вещества — за гранью понимания", — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирии из США и Великобритании. По его словам, отравляющие вещества были обнаружены на складах боевиков как в Алеппо, так и в освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска.