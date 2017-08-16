Корабли Каспийской флотилии подняты по тревоге

16 августа по тревоге подняты более 20 кораблей Каспийской флотилии и около 1,5 тысяч военнослужащих, сообщает " Звезда".

Как рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, корабельные соединения и воинские части флотилии выполняют мероприятия по проверке своей боевой готовности.

Экипажи кораблей отработали экстренную подготовку к выходу в море и применению оружия. Были проведены корабельные учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.