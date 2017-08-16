Военные США под Земфиру отрепетировали войну с Россией

На полигоне Кэмп Лежен в Северной Каролине прошли учения, по сценарию которых США участвуют в третьей мировой войне с Россией. В рамках учений военные воссоздали некую восточноевропейскую деревню, построив на полигоне несколько глинобитных домов с соломенными крышами, а также расставив пальмы фигурки ослов. Кроме того, в воздухе ощущался запах навоза и пороха, пишет The Daily Beast.



На учения также привезли говорящих по-русски людей, которые убегали при звуках выстрелов и периодически выкрикивали фразы «Убивают!», «Помогите!», «Врача!».





На видео с учений можно заметить, как американские морпехи прочесывают район населенного пункта, на «зданиях» которого есть вывески на русском языке. Также в одном из роликов можно услышать песню Земфиры «Искала».



В марте сообщалось, что сотрудничающее с НАТО и американской армией немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH объявило поиск статистов на роль «русских» для учений на полигоне Хоэнефельс под Нюрнбергом.