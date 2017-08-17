Военные продемонстрируют на форуме " Армия-2017" боевую мощь танков и боевых машин пехоты, состоящих на вооружении сухопутных войск РФ. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России.





" В подмосковном полигоне " Алабино" в ходе проведения динамического показа зрителям и гостям форума продемонстрируют боевые и ходовые возможности основных российских танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У-Е-1, Т-90А, которые состоят на вооружении в танковых подразделениях, воинских частях и соединениях сухопутных войск. Также, свое мастерство и боевую мощь продемонстрируют экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А" , — говорится в сообщении военного ведомства

Отмечается, что перед зрительскими трибунами танки и боевые машины выполнят стрельбы из различного типа штатного вооружения. Также, в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии.



Международный военно-технический форум " Армия-2017" откроется в подмосковном центре " Патриот" 22 августа и продлится до 27 августа. Представители более ста иностранных государств станут участниками мероприятия.